Esporte - Resultados da Série A e B: destaques do futebol nacional e superliga

A trigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou agitada, com o São Paulo derrotando o Vasco por 3 a 0, enquanto Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1. Na Série B, a Chapecoense surpreendeu ao vencer o líder Santos por 3 a 2 na Arena Condá, afastando-se da zona de rebaixamento. Com a temporada da Superliga Masculina de Vôlei se aproximando, Blumenau se destaca como uma das equipes participantes. Além disso, uma nova opção esportiva está ganhando destaque entre as mulheres: o futevôlei. Conheça um projeto que incentiva a prática do esporte no Sul do estado e veja como essa modalidade está se tornando cada vez mais popular.

