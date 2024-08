Esporte - resultados da 23ª rodada do Brasileirão e desempenho do Figueirense na Série C Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/08/2024 - 17h45 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h27 ) ‌



No último fim de semana, a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro trouxe nove jogos emocionantes, com vários gols e grandes desempenhos das equipes. Na Série C, o Figueirense enfrentou o São José e, apesar da necessidade urgente de uma vitória, o jogo terminou em empate. Jorge Júnior acompanhou de perto a partida e traz todos os detalhes sobre o desempenho do Figueirense. Não perca a análise completa dos resultados e as melhores jogadas deste fim de semana com Alice Queiroz.

