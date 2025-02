Esporte Record | Programa Completo | 09/02/2025 Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 10/02/2025 - 00h44 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h04 ) twitter

No Esporte Record deste domingo (9), Cleber Machado, Paloma Tocci, Noriega, Dodô e Sálvio Spínola repercutem os resultados da oitava rodada do Paulistão. O programa analisa o empate entre Palmeiras e Água Santa, o primeiro jogo de Neymar como titular do Santos e mais uma vitória do Corinthians. E ainda: os clássicos pelos estaduais do país.

