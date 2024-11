Esporte - No duelo entre catarinenses, Chapecoense vence Brusque por 1 a 0 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/10/2024 - 09h10 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h16 ) twitter

No emocionante duelo catarinense entre Brusque e Chapecoense, o Verdão do Oeste levou a melhor, conquistando uma vitória apertada pelo placar de 1 a 0. A partida foi marcada por momentos intensos, com ambas as equipes lutando arduamente em busca dos três pontos. Confira esse e outros detalhes do esporte de SC.

