Esporte - Lutadora mirim de apenas 9 anos conquista ouro em Lisboa
28/10/2024 - 11h26 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h24 )

Valentina, nossa lutadora de jiu-jitsu de apenas 9 anos, voltou de Portugal com a medalha de ouro após vencer a atleta Ana Carolina no Campeonato Europeu Kids, em Lisboa. Essa foi a primeira luta internacional da jovem atleta. Além disso nesta segunda-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Judô, e o Instituto de Saúde e Bem-Estar, de Joinville, promove esse esporte entre crianças e adolescentes da comunidade desde 2015. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto com a repórter Isabela Corrêa.

