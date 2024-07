Esporte - Laguna recebe primeiro Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Descubra como a Praia do Cardoso, em Laguna, foi palco do inaugural Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes, reunindo surfistas de todo o país em busca de uma vaga no campeonato mundial. Veja os melhores momentos e as histórias por trás deste evento épico. Acompanhe também a performance de Alfredinho Ibiapina na terceira etapa da Stock Series, realizada no Autódromo de Velocittá em Mogi Guaçu. Veja como o piloto de Florianópolis se destacou nesta competição de automobilismo nacional. E ainda: confira os detalhes da partida emocionante entre Santos e Chapecoense pela Série B, onde um gol crucial no final definiu o resultado. Veja como o Verdão do Oeste enfrentou o Peixe neste duelo decisivo.

