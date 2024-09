Esporte - Indicados à Bola de Ouro 2024: Vini Jr e outros 4 brasileiros na disputa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 11h32 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h27 ) ‌



A emoção do futebol está de volta com a divulgação dos indicados à Bola de Ouro 2024. A cerimônia, marcada para o dia 28 de outubro em Paris, promete ser um grande evento para celebrar os melhores jogadores do planeta, tanto no masculino quanto no feminino. Entre os candidatos, destaca-se Vini Jr, além de outros quatro brasileiros que também estão na disputa. Descubra todos os detalhes sobre os indicados e o que esperar dessa premiação que é um dos maiores reconhecimentos individuais no futebol mundial. Essas e outras atualizações do esporte no SC no AR.

