Esporte - Homenagem ao tetracampeonato: conheça a história de um torcedor apaixonado
17/07/2024 - 11h40 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h22 )



Em comemoração aos 30 anos do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, conheça a história de um torcedor especial que não só testemunhou os jogos históricos, mas também compartilha seu amor pelo futebol com todos ao seu redor. Acompanhe ainda a apresentação dos atletas catarinenses que estarão em Paris e todas as atualizações da Série A do campeonato Brasileiro.

