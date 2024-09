Esporte - Figueirense e Chapecoense empatam na estreia da Copa Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/09/2024 - 11h33 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h37 ) ‌



Na estreia da Copa Santa Catarina, Figueirense e Chapecoense protagonizaram um empate no Estádio Orlando Scarpelli. A partida, que marcou o início da competição para ambas as equipes, terminou sem vencedor. No próximo desafio, o Criciúma retornará aos gramados no domingo para enfrentar o Palmeiras, atual terceiro colocado da tabela. Fique por dentro dos detalhes dos jogos e das expectativas para as próximas rodadas.

