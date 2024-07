Esporte em Foco: Crianças e adolescentes do bairro Cidade Luz fazem parte do projeto Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/07/2024 - 15h29 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h18 ) ‌



O projeto Esporte em Foco está atraindo cada vez mais estudantes. Cerca de 60 crianças e adolescentes do bairro Cidade de Luz, no subdistrito de Guarus, em Campos estão sendo contempladas com a iniciativa.

