Esporte - Derrota aumenta pressão no time da Chapecoense Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 11h24 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h28 )

Após a derrota em campo, a Chapecoense se vê em uma situação desafiadora na tabela do campeonato. Com a necessidade urgente de pontos para sair da zona de rebaixamento, a equipe não apenas precisa melhorar seu desempenho, mas também contar com a ajuda de outros resultados.Confira esse e outros destaques do esporte catarinense e brasileiro no programa desta segunda-feira (4).

