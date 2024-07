Esporte - Criciúma vence o Cruzeiro com gol de Bolasié no Heriberto Hülse

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Criciúma venceu o Cruzeiro com um gol decisivo de Bolasié no estádio Heriberto Hülse. Confira todos os detalhes da partida e os outros resultados da rodada da Série A do Brasileiro. E o Figueirense enfrentou o CSA e foi derrotado por 3 a 1 fora de casa na Série C do Brasileiro. Veja como foi o confronto entre as equipes. E ainda: a equipe feminina de vôlei de Blumenau encontra-se temporariamente suspensa devido a questões financeiras, afetando seu desempenho nas competições.

