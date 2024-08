Esporte - Criciúma perde para o Grêmio e Chapecoense empata com o CRB na Série B Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 11h44 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h15 ) ‌



Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrentou um duro revés ao perder para o Grêmio em um confronto direto. A Chapecoense também teve um resultado decepcionante, ficando apenas no empate com o CRB, o que a mantém na zona de rebaixamento. No fim de semana, Florianópolis foi palco da Maratona Internacional, que reuniu milhares de atletas amadores e profissionais. O evento não só promoveu a saúde e a superação, mas também movimentou a economia local, consolidando a cidade como um destino de destaque para corridas de rua no Brasil. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

