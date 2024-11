Esporte - Criciúma enfrenta o São Paulo pela Série A Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/10/2024 - 11h40 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A corrida Outubro Rosa chega a São José com o intuito de promover a saúde e a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. O evento, que ocorrerá amanhã, une corredores e a comunidade em uma celebração do esporte e do autocuidado. Com percursos preparados para todas as idades e níveis de habilidade, a corrida busca sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da saúde da mulher. Arliss Amaro traz todos os detalhes sobre a corrida e o que os participantes podem esperar. Não perca a chance de fazer parte desta iniciativa que ressalta a importância da atividade física na promoção da saúde. E ainda O Campeonato Brasileiro da Série A promete emoções nesta rodada, com o Criciúma recebendo o São Paulo no Estádio Heriberto Hulse. A partida, marcada para as 21h do sábado (26), traz desafios para o Tigre, que atualmente ocupa a décima segunda posição na tabela. Com um desfalque importante no ataque, a equipe precisa se unir e buscar uma performance sólida para conquistar os três pontos em casa. Vinicius Sieglitz traz as últimas atualizações sobre a preparação do Criciúma e as expectativas para o confronto. Não perca as análises e detalhes dessa partida que pode ser decisiva para o futuro do Tigre na competição.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.