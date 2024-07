Esporte - Criciúma enfrenta Corinthians fora de casa nesta terça-feira ás 21h Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 11h37 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h38 ) ‌



Nesta terça-feira (16) o Criciúma enfrenta o Corinthians fora de casa pela Série A do Brasileirão. Acompanhe todos os detalhes desse confronto decisivo com as informações com o repórter Vinícius Sieglitz. Fique por dentro desse e outros destaques do esporte catarinense, aqui no SC no Ar.

