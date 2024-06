Esporte - Criciúma encara o São Paulo nesta quinta-feira as 20 horas

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A décima segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro movimentou o futebol nacional com o BotafoGO vencendo o Red Bull Bragantino por 2 a 1, enquanto o Flamengo foi derrotado em outra partida decisiva. Vinicius Sieglitz traz todas as informações do confronto entre Criciúma e São Paulo, que acontece hoje às 20 horas. Fique por dentro dos detalhes e resultados desta emocionante rodada do Brasileirão aqui no Esporte do SC no Ar.

