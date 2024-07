Esporte - Criciúma empata com Fortaleza e Brusque vence Paysandu na Série B Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 11h29 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No Esporte edição desta quinta-feira (25), temos um resumo dos principais acontecimentos no futebol nacional, começando com o empate do Criciúma contra o Fortaleza em um jogo atrasado da Série A. A décima nona rodada da Série A também teve seus destaques com o Cruzeiro vencendo o Juventude por 2 a 0 e o São Paulo empatando com o Botafogo em 2 a 2. Já na Série B, o Brusque conquistou uma importante vitória contra o Paysandu, mantendo-se na luta contra o rebaixamento. Além dos destaques do futebol, fechamos a nossa série "Catarinenses em Paris" com a surfista Tainá Hinckel, que está competindo nas águas do Taiti. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.