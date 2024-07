Esporte - Corinthians e Grêmio empatam e Festival de Mini Basket em Blumenau promete recorde Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/07/2024 - 11h29 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h26 ) ‌



Nesta sexta-feira (26), acompanhe os destaques do fim de semana: no Brasileirão Série A, Corinthians e Grêmio empataram em um disputado 2 a 2 na décima nona rodada, com ambos os times lutando para melhorar suas posições na tabela. Além disso, Blumenau se prepara para o terceiro Festival de Mini Basket no Complexo Esportivo do SESI, que promete ser um evento histórico com a participação de mais de 1.100 atletas e 122 equipes, incluindo uma delegação do México. A nova treinadora da seleção brasileira de basquete feminino, Bruna Rodrigues, também está envolvida na organização do festival. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

