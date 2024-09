Esporte: Copa Santa Catarina começa neste fim de semana; conheça os times que vão participar Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 11h38 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h23 ) ‌



Neste fim de semana, a Copa Santa Catarina inicia mais uma edição, e os times já estão prontos para os desafios da competição. Acompanhe todos os detalhes sobre os participantes e a programação dos jogos. Além disso, acontece a última etapa do Campeonato Catarinense de Remo, marcada como Regata NDTV 35 Anos, uma homenagem ao nosso grupo. A repórter Daniela Cecon traz as últimas atualizações e resultados da competição de remo. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

