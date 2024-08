Esporte - Confira os resultados e destaques do futebol e o jovem talento catarinense Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 11h47 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h52 ) ‌



O cenário esportivo está agitado com os últimos eventos. Na Copa do Brasil, mais cinco jogos movimentaram as oitavas de final, incluindo o empate sem gols entre Corinthians e Grêmio na Neo Química Arena. Enquanto isso, outras partidas mostraram uma rede balançando com gols emocionantes. Além do futebol, destacamos um jovem nadador catarinense de apenas doze anos, que tem se destacado na natação sul-brasileira e sonha com um futuro brilhante na modalidade. Acompanhe os resultados do futebol e conheça a trajetória inspiradora deste promissor atleta.

