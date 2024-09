Esporte - Confira os resultados da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 11h06 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h28 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inicie a semana com muito futebol. A vigésima quinta rodada da Série A trouxe emoções intensas, com o Botafogo vencendo o Fortaleza por 2 a 0 e o Atlético-MG superando o Grêmio por 3 a 2. Na Série B, o Avaí conquistou uma vitória importante contra o CRB fora de casa, com dois gols de Giovanni, e se aproximou do G4. Já a Chapecoense continua seu jejum de vitórias após empatar com o Botafogo-SP com um gol contra. Confira todos os detalhes desses jogos. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.