Esporte - Confira os resultados da 18ª rodada do Brasileirão Série A; e o empate do Figueirense Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 11h41 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h25 ) ‌



Neste final de semana, a 18ª rodada da Série A do Brasileirão trouxe resultados marcantes. O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, garantindo três pontos importantes. O Grêmio também se destacou ao vencer o Vitória por 2 a 0. Em um jogo emocionante, o Flamengo derrotou o Criciúma por 2 a 1, com um pênalti inusitado no final da partida. Na Série C, o Figueirense teve uma chance de entrar no G-8, mas acabou empatando com o Tombense em 1 a 1, mesmo saindo na frente no placar. Além do futebol, o destaque da semana vai para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que estão acontecendo em Caçador, no Meio Oeste. Este evento é uma espécie de Olimpíadas para jovens atletas de até 18 anos e serve como um importante passo para se tornar um atleta de alto rendimento.

