Esporte - Confira os destaques da rodada 06/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h40 )



Na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Cruzeiro por 2 a 1, apesar de o jogo ter sido realizado fora de Belo Horizonte, com o mando de campo da equipe mineira. A partida, repleta de momentos emocionantes e decisões controversas, mostrou a força do Fortaleza, que conseguiu superar o Cruzeiro em um confronto decisivo. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

