Esporte - confira as atualizações da rodada dos times catarinenses

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Vinícius Sieglitz traz todos os detalhes do empate entre Criciúma e Bahia no Heriberto Hülse, destacando a partida agitada que resultou na expulsão do goleiro Gustavo. Além disso, o fim de semana na Série B foi marcado pela vitória do Brusque sobre o Ceará e a virada do Avaí contra o Guarani. Também há expectativas para o jogo entre Chapecoense e Operário-PR na Arena Condá e a vitória do Figueirense sobre o Confiança na Série C. E ainda, a seleção brasileira de basquete realiza um treino aberto ao público em Blumenau. Fique por dentro de todos os resultados e destaques do futebol nacional.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.