Esporte - Chapecoense perde para o Novorizontino na 16ª rodada da Série B
19/07/2024 - 12h02 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h24 )



Na 16ª rodada da Série B, a Chapecoense enfrentou o Novorizontino fora de casa e sofreu uma derrota pelo placar mínimo. A situação deixa o Verdão do Oeste próximo da zona de rebaixamento. Confira os detalhes do jogo e os impactos para a equipe. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

