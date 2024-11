Esporte - Chapecoense luta contra o rebaixamento em jogo crucial nesta quarta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 11h15 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h20 ) twitter

Nesta quarta-feira, 16 de outubro, à noite, a Chapecoense abre a rodada da Série B enfrentando o Santos na Arena Condá, em um jogo crucial para a equipe catarinense que luta contra o rebaixamento. Com apenas um ponto a mais que o CRB, a Chapecó precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Eduardo Florão traz as informações atualizadas sobre o momento e suas expectativas para a partida. Além disso, a Série A retorna após a Data FIFA, e vamos conferir as probabilidades atuais de título e rebaixamento das equipes que disputam a elite do futebol brasileiro.

