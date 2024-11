Esporte - Chapecoense e Hercílio Luz conquistam importantes vitórias na Copa Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/10/2024 - 11h20 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h44 ) twitter

O Desafio do Morro da Cruz está chegando e as inscrições para a 4ª edição encerram nesta segunda-feira, 14 de outubro, com a corrida marcada para o dia 20, os corredores de Floripa não podem perder essa oportunidade. Arliss Amaro traz todas as informações ao vivo. E no último fim de semana, a Copa Santa Catarina trouxe grandes emoções com duas partidas. A Chapecoense venceu o Joinville por 1 a 0, enquanto o Hercílio Luz superou o Concórdia em um jogo eletrizante, com o placar de 3 a 2. Enquanto isso, o Criciúma aproveita as datas FIFA para treinos. Confira todos os detalhes e análises sobre as partidas.

