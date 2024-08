Esporte - Chapecoense e Brusque tem confrontos diretos; Avaí tenta se aproximar do G-4 da Série B Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Este fim de semana promete muita emoção para os torcedores catarinenses com uma série de jogos importantes. Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Guarani às 15h30. Às 16h, Santos e Avaí se enfrentam na Vila Belmiro. No domingo (16), o Brusque vai à Ressacada para enfrentar o Coritiba, também às 16h. Além disso, o Figueirense joga contra o São José no Orlando Scarpelli, às 16h30. E no futsal, o JEC garante vaga para as semifinais da Taça Brasil. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.