Esporte - Catarinense é o primeiro brasileiro a conquistar medalha no Campeonato Mundial de Karatê Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/10/2024 - 11h05 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No futebol, a Chapecoense teve um desempenho abaixo das expectativas ao ser derrotada pelo Goiás na abertura da 33ª rodada da Série B. Eduardo Florão traz todos os detalhes desse confronto. No beach tennis, André Baran se recupera de uma derrota anterior e volta ao topo do ranking mundial após vencer uma etapa no Rio de Janeiro. E ainda, você vai conhecer um jovem talento do karatê, Leonardo do Nascimento, que fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha no campeonato mundial. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.