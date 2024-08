Esporte - Brusque enfrenta desafios com reformas no Augusto Bauer e joga fora de casa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h48 ) ‌



A situação do Brusque FC no futebol catarinense está complicada com as reformas no estádio Augusto Bauer. Atualmente, a equipe está enfrentando dificuldades por não ter uma casa própria para jogar como mandante na competição nacional. O Brusque já atuou no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, e na Ressacada, em Florianópolis. O repórter Cacá Oliveira traz detalhes sobre como a equipe está lidando com a situação e o impacto dessas mudanças no desempenho e na logística do time. Descubra como o Brusque está se adaptando e quais são os próximos passos para a equipe nesta temporada.

