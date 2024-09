Esporte - Brusque e Avaí sofrem derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/09/2024 - 11h39 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h21 ) ‌



O fim de semana não foi favorável para as equipes catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí e Brusque enfrentaram derrotas importantes, que poderiam ter melhorado suas posições na tabela. Além disso, a primeira rodada da Copa Santa Catarina trouxe três partidas emocionantes com os seguintes resultados: Hercílio Luz 2 x 0 Barra, Marcílio Dias 1 x 0 Nação, e um resumo da última etapa do Campeonato Catarinense de Remo, que agitou a Beira-Mar Norte em Florianópolis. A competição de remo proporcionou muita emoção e terminou com destaque para a regata comemorativa dos 35 anos da NDTV.

