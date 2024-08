Esporte - Avaí vence terceira partida consecutiva e se aproxima do G-4 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h26 ) ‌



O Avaí continua sua impressionante trajetória de vitórias sob o comando de Enderson Moreira, com um triunfo apertado de 1 a 0 contra o Paysandu. Este é o terceiro jogo consecutivo em que o Leão da Ilha conquista a vitória pelo placar mínimo, reforçando sua posição na competição e se aproximando do G-4. Jorge Júnior traz todos os detalhes dessa partida emocionante, analisando o desempenho da equipe e o impacto dessa sequência positiva para as próximas rodadas. Acompanhe a análise completa e veja como o Avaí está se destacando no campeonato.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.