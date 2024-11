Esporte - Avaí sofre derrota para o Novorizontino e mantém jejum na Série B Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 11h47 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h02 ) twitter

O Avaí apresentou mais um desafio na Série B e, infelizmente, saiu derrotado pelo Novorizontino por 2 a 0, aumentando para seis o número de jogos sem vitória. Vamos analisar os principais momentos da partida e discutir o que essa sequência significa para a equipe. Além disso, os fãs de futebol podem se animar com a venda de ingressos para a segunda edição do Jogo das Estrelas, que contará com a presença do craque Ronaldinho Gaúcho, trazendo grandes expectativas para a torcida em Joinville. A repórter Isabela Corrêa traz todas as informações ao vivo sobre esse evento imperdível.

