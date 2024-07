Esporte - Avaí entra em campo nesta terça-feira com desfalques no time titular Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 11h50 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h39 ) ‌



A Chapecoense está enfrentando uma temporada difícil na Série B, com apenas 3 vitórias até agora. A equipe precisa urgentemente de uma vitória para melhorar sua posição na tabela de classificação e ganhar fôlego na competição. Eduardo Florão traz todos os detalhes sobre o momento atual do Verdão do Oeste e o que está em jogo para o time. O Avaí se prepara para um confronto fora de casa contra o Mirassol e enfrenta desafios com desfalques significativos no time titular. Jorge Júnior traz as últimas informações sobre como o Leão está se ajustando para reagir na competição e quais mudanças foram feitas para enfrentar o adversário.

O Marcílio Dias anunciou Márcio Coelho como o novo técnico da equipe. Coelho, que comandou o Guarani de Palhoça na Série B do Campeonato Catarinense, agora assume o cargo em Itajaí. O repórter Cacá Oliveira traz as últimas atualizações sobre a chegada do novo treinador e o que isso significa para o futuro do Marinheiro. Essas e outras atualizações do esporte catarinense, você encontra aqui, no SC no AR.

