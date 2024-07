Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Acompanhe o fechamento da quinta rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Catarinense, com uma partida disputada na tarde desta segunda-feira (24). A série B é crucial para os times que buscam ascender e se destacar no cenário estadual. Fique por dentro dos resultados, análises e destaques dessa competição que movimenta o futebol catarinense.

