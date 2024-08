Esporte - Avaí e Chapecoense: novos técnicos apresentados e desafios à vista Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h36 ) ‌



Copa do Brasil 2024: Ontem, seis times garantiram suas vagas para as quartas de final da Copa do Brasil. Corinthians, Atlético-MG, Bahia, Athletico-PR, Juventude e Flamengo avançaram, enquanto Grêmio, CRB, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Bragantino deram adeus à competição. Vamos conferir os detalhes dos jogos e o que esperar das próximas fases. E ainda o Avaí apresentou seu novo técnico, Enderson Moreira, em coletiva na Ressacada. Jorge Júnior acompanhou a coletiva e traz os detalhes. Além disso, Tcheco também foi apresentado como novo técnico da Chapecoense e já comandou o primeiro treino com o time.

