Espírito olímpico: projeto Caçadores de Medalhas impacta crianças no Morro do Mocotó
15/08/2024 - 10h05 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h39 )



No quadro Família em Sintonia edição desta quinta0-feira (15), conheça o projeto "Caçadores de Medalhas", que está fazendo a diferença na vida de crianças e jovens do Morro do Mocotó, em Florianópolis. Em clima de Olimpíadas, esse programa esportivo está transformando a realidade local ao oferecer oportunidades e treinamento para jovens atletas. Descubra como o projeto contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, incentivando a prática esportiva e promovendo um futuro mais promissor. Acompanhe as histórias inspiradoras e veja como o esporte está mudando vidas na comunidade.

