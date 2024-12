Espetáculo O Nosso Quebra-Nozes encanta em Florianópolis neste Fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/12/2024 - 11h31 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h16 ) twitter

Neste fim de semana, um dos espetáculos natalinos mais tradicionais do mundo vai tomar conta do palco do CIC em Florianópolis. A história do Quebra-Nozes ganha vida com uma produção especial e encantadora. A repórter Daniela Ceccon traz todos os detalhes sobre os preparativos dessa apresentação que promete emocionar o público. Não perca!

