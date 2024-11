Espetáculo 'Harmonia das Eras' celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 18/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h22 ) twitter

Um bonsai raro de 65 anos, da espécie Junípero Shimpaku, está à venda por R$68 mil. Esta árvore, que remete ao famoso Mestre Miyagi do filme "Karate Kid", é cultivada há 30 anos por Rafael de Souza, da Bonsai Terapia. O bonsai, com uma história impressionante e uma estética única, foi trabalhado com paciência e dedicação, sendo uma verdadeira obra-prima da arte bonsaísta. Para os colecionadores e apreciadores dessa tradição, essa é uma oportunidade rara de adquirir uma peça única.

