Espetáculo em homenagem a Renato Russo estreia em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/10/2024 - 16h47 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

No espetáculo "Renato Russo - Cronologicamente", a única irmã do cantor conta histórias de família e da trajetória do artista. Ela se uniu à banda Legião Cinco, que também vai apresentar várias canções que marcaram os fãs de Renato Russo.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.