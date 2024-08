Especialistas em educação inovadora, do Brasil e EUA, participam do simpósio Coree a partir de hoje Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/08/2024 - 15h47 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h30 ) ‌



Inicia hoje o Simpósio Coree, um evento de destaque que reúne especialistas em educação inovadora do Brasil e dos Estados Unidos. Este simpósio é uma plataforma para discutir as mais recentes tendências e práticas educacionais que estão moldando o futuro da aprendizagem. Com a presença de renomados palestrantes e profissionais, o evento promete insights valiosos e debates enriquecedores sobre as melhores abordagens para a educação moderna. Não perca a oportunidade de se atualizar sobre as inovações e estratégias que estão transformando o cenário educacional global.

