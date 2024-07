Especialistas dão dicas para prevenir e tratar o câncer de bexiga Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/07/2024 - 12h35 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h55 ) ‌



A campanha Julho Roxo visa conscientizar sobre o câncer de bexiga, uma doença que anualmente causa cerca de 5.000 mortes no Brasil. O empresário Ricardo compartilhou sua experiência na fase final do tratamento da enfermidade. A genética e o tabagismo podem agravar a situação. Especialistas explicam os tratamentos mais eficazes e dão dicas de prevenção. Urinar com sangue pode ser um sinal importante para procurar ajuda médica imediatamente. O cantor Beto Barbosa também enfrentou a doença e ressaltou a importância do diagnóstico precoce.

