Especialistas dão dicas de como usar o 13º salário com sabedoria Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/11/2024 - 12h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h12 )

O 13º salário deve injetar cerca de R$ 300 bilhões no mercado brasileira neste fim de ano. Cerca de 90 milhões de trabalhadores com carteira assinada e beneficiários do governo receberão o benefício, pago em duas parcelas: uma em novembro e outra em dezembro. Especialistas recomendam que os trabalhadores priorizem o pagamento de dívidas antes das compras.

