Especialistas apontam necessidade de alternativas para desafogar o trânsito de Campos
06/11/2024 - 16h51 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h42 )

O acidente que aconteceu esta semana em Campos, na ponte Saturnino de Brito, acendeu um alerta sobre a necessidade da criação de novos acessos entre as margens direita e esquerda do Paraíba do Sul. Além das pontes, especialistas apontam outras alternativas para desafogar o trânsito na cidade.

