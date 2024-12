Especialistas apontam leishmaniose em duas crianças com feridas no rosto em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 14h25 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h30 ) twitter

Depois de meses de análise, especialistas diagnosticaram duas crianças com feridas no rosto com leishmaniose. A mãe recebeu o diagnóstico dos filhos de três e seis anos, que em setembro começaram a apresentar sintomas como dores, febre e feridas pelo corpo. Em novembro, a RECORD MINAS acompanhou a busca por respostas enfrentada pela família. A Leishmaniose é uma causada por parasitas, e a transmissão acontece através do mosquito palha. Em 2024 já foram registrados 104 casos da doença em Minas.

