Especialistas analisam o retorno de Donald Trump ao poder | #LiveJR
20/01/2025 - 19h09 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h19 )

Com apresentação do jornalista André Tal e participação de Hugo Garbe, professor Doutor de Economia do Mackenzie, e de Alexandre Coelho, professor Doutor de Relações Internacionais na FESPSP, a Live JR mostra e analisa o retorno de Donald Trump ao poder. Assista ao vivo! #JornalDaRecord #JR24H

