Especialistas analisam o que pode ter causado a queda do avião ATR em Vinhedo (SP) Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 11/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O país está em choque, desde a queda do ATR 72-500 da Voepass, com a morte dos 62 ocupantes. Para tentar entender o que pode ter causado essa tragédia, o Domingo Espetacular ouviu especialistas em aviação, que analisaram o acidente, a partir das imagens do avião e das condições climáticas.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

Publicidade

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.