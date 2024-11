Especialistas alertam para riscos de golpes com a chegada do 13º salário Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 12/11/2024 - 08h22 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Com a aproximação de dezembro e o pagamento do décimo terceiro salário, trabalhadores estão prestes a receber um reforço financeiro, mas junto com o benefício, também vem a ação intensificada de estelionatários. Com o aumento das compras, tanto em lojas físicas quanto no comércio virtual, o risco de cair em golpes cresce, e especialistas recomendam atenção redobrada para evitar prejuízos.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.