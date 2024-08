Especialistas alertam: dívida pública atual é fator preocupante no Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/08/2024 - 18h09 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h36 ) ‌



O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado. Especialistas apontam que a dívida pública é um fator preocupante no Brasil. A taxa Selic permanece alta para a economia brasileira e está ancorada numa expectativa. No cenário externo, a taxa dos Estados Unidos também foi mantida elevada e a economia internacional apresenta desaceleração. Com a Selic no menor nível desde fevereiro de 2022 e indicadores como o desemprego com desempenho positivo, os economistas destacam que a situação fiscal do Brasil é uma preocupação crescente.

