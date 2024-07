Especialistas alertam: banho que tem água com temperatura muito alta faz mal para a saúde

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Com as temperaturas caindo em boa parte do Brasil, nada parece mais reconfortante do que um banho quente. No entanto, especialistas alertam que a água em temperatura muito alta pode causar danos à saúde. A dermatologista Kátia Volpe explica que o calor excessivo da água remove a barreira protetora natural da pele, provocando ressecamento, coceira e até dermatites. Nos cabelos, a água quente pode causar oleosidade e proliferação de fungos, resultando em caspa. Para evitar esses problemas, recomenda-se que a temperatura da água não ultrapasse os 37 graus e que cuidados como a hidratação da pele sejam redobrados após o banho.

